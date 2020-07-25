"لا استثناءات في حج هذا العام".. قرار من السعودية بحق المسؤولين

قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه "لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج".

وأضاف الوزير السعودي، في تصريح مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج"، موضحا أن "تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة".

وأكد وزير الحج السعودي، أن "المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441هـ".

وقال إن "هناك دعما كبيرا من القيادة الرشيدة في موسم حج 1441هـ"، مؤكدا أن "عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة PCR صحية معتمدة تثبت خلوه من مرض فيروس كورونا المستجد".

وأفاد أن "الحكومة السعودية اتخذت قراراها بشأن تنظيم حج 1441هـ، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو ما حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال موسم الحج الاستثنائي".

وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء موسم استثنائي من الحج، يقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت السعودية أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2,5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.