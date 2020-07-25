لقطات نادرة لملوك السعودية يتحدثون عن "خدمة الحجاج".. فيديو

واحتوى الفيديو على مقتطفات من كلمات الملوك، بدءا من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وحتى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعبر الملوك عن اعتزاز المملكة بأن "خصها المولى عز وجل بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم".

وأشار الملوك إلى "الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة لعمارة الحرم المكي الشريف، وتوسعة الحرمين الشريفين"، لافتين إلى أن هذا العمل من أول واجبات المملكة تجاه المشاعر المقدسة والمسلمين.

ملوك المملكة و #الحج.. رواية ممتدة عنوانها "تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن" #بسلام_آمنين pic.twitter.com/T8xfXL3exN — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 24, 2020

وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء موسم استثنائي من الحج، يقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت السعودية أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.