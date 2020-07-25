علاوي يقارن بين سرعة تحرير الناشطة الألمانية والإخفاق في الكشف عن قتلة المتظاهرين

قارن رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم السبت، بين سرعة القوات الأمنية بتحرير الناشطة الألمانيّة هيلا ميفيس والإخفاق بالكشف عن قتلة المتظاهرين.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "حسناً فعلت القوات الأمنية بتحرير الناشطة هيلا ميفيس التي تحمل الجنسية الألمانية، لكن الغريب أن تلك القوات أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من 700 شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين قتلا أو اغتيالا وآخرهم الشهيد هشام الهاشمي".

حسناً فعلت القوات الامنية بتحرير الناشطة #هيلا_ميفيس التي تحمل الجنسية الالمانية، لكن الغريب ان تلك القوات اخفقت حتى الان في الكشف عن قتلة اكثر من ٧٠٠ شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين قتلا او اغتيالا واخرهم الشهيد هشام الهاشمي. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 25, 2020

ونجحت القوات العراقية بتحرير الناشطة الألمانية، مديرة القسم الثقافي في مركز غوتا الألماني، هيلا ميفيس، في غضون 72 ساعة" من اختطافها على يد مسلحين، الاثنين الماضي، من وسط العاصمة بغداد.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، مطلع الشهر الجاري، أنه سيحاسب قتلة المتظاهرين، وأنه لن يسمح لما وصفه بـ"العصابات" بأن تختطف الدولة، مشيرا إلى أن اغتيال الباحث السياسي هشام الهاشمي عمل جبان.