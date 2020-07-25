مصرع 13 شخصا على الأقل وفقدان آخرين جراء سيول في اليمن.. فيديو

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وفُقد آخرون، اليوم السبت، بفعل سيول ضربت مناطق واسعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن "سيول أمطار غزيرة جرفت أكثر من 40 منزلا بعضها مبني من القش، وأراض زراعية واسعة في مديريات الزهرة والقناوص (شمال شرقي الحديدة) واللحية (شمال غربي الحديدة)".

وفاة 13 مواطن وجرف 50 منزلا وتضرر عدد من المدارس جراء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على مديريات الزهرة والقناوص واللحية بالحديدة غربي #اليمن. pic.twitter.com/SwoNez7HpO — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) July 25, 2020

وأضاف أن "السيول أسفرت عن وفاة 13 بينهم امرأة، ونفوق مئات من رؤوس المواشي".

كما لفت المصدر إلى أن "جهود البحث عن مفقودين جراء السيول متواصلة في مناطق عزل المقاعشة والقوزي والمهادلة غرب مديرية القناوص".

وفي وقت سابق، حذرت السلطات اليمنية قاطني المناطق التي تشهد هطول للأمطار الغزيرة إلى تجنب السير في مجاري السيول والمصبات المائية أو التواجد بالقرب منها، نظرا لتدفق سيول جارفة.