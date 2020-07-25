"لم نكن نقصد قتله"... إسرائيل تبعث برسالة لـ"حزب الله" عبر الأمم المتحدة

بعثت إسرائيل برسالة إلى حزب الله اللبناني عبر الأمم المتحدة تتعلق بمقتل عنصر الحزب في سوريا، علي كامل محسن، الاثنين الماضي.

وأفادت قناة "الميادين" عبر مراسلها في فلسطين، مساء اليوم السبت، بأن الأمم المتحدة أبلغت "حزب الله" رسالة إسرائيلية تتعلق بمقتل محسن، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره بالرد.

وأضافت مصادر لموقع القناة أن فحوى الرسالة الإسرائيلية تتعلق بأن تل أبيب لم تكن تعرف بوجود علي محسن، ولم تكن تقصد قتله، مؤكدة أنه لا صحة لأي رسائل إسرائيلية لحزب الله عبر وسطاء دوليين كروسيا أو غيرها.

وأوضحت أن إسرائيل أبلغت حزب الله ما وصفته بالتحذير من مغبة عمل عسكري انتقامي، مشيرة إلى أن الحزب اكتفى بتبلغ الرسالة، لكنه أكد رفضه أي تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره، لافتة إلى أنه لدى الجيش الإسرائيلي رصد لحركة واسعة لعناصر حزب الله، لكنه مشوش من كيفية الرد.

وتأتي هذه الرسالة في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.