فرقاطات شبحية مصرية في البحر المتوسط... صور

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم السبت، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).

وبحسب بيان الجيش المصري، "تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافى تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلى للأسلحة فى الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرا".

وأضاف البيان "أظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة".

وأوضح البيان أن "تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والإستقرار والسلم فى البحر المتوسط".