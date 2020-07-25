بعد صد هجوم في ديالى... الحشد الشعبي العراقي يقتل 2 من "داعش" 

أعلن الحشد الشعبي العراقي، مساء اليوم السبت، قتل 2 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد هجوم على محافظة ديالى.

بغداد، 25 يوليو - سبوتنيك. وقال آمر اللواء 23 في الحشد، بشير العنبكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، إن اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا بعد صد الهجوم الذي شنه من أكثر من محور في منطقة الميتة، ضمن قاطع العظيم، شمال غرب ديالى.

وبحسب بيان لإعلام الحشد، "أصيب أحد مقاتلي اللواء 23 بالحشد الشعبي أثناء مشاركته بعملية التصدي".