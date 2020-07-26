العراق... قيادي بالحشد الشعبي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هجوم داعش على ديالى 

أكد آمر اللواء 23 في الحشد الشعبي العراقي بشير العنبكي، يوم السبت، أن الهجوم الذي قام به تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على ناحية العظيم في محافظة ديالى شرقي البلاد انتهى بصد الهجوم ومقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.

بغدا – سبوتنيك. وقال العنبكي (آمر القوة التي تصدت للهجوم) في تصريح لـ"سبوتنيك": "في الساعة التاسعة مساء هذا اليوم حاول داعش الإرهابي التعرض على قطعات الحشد الشعبي حول ناحية العظيم وتحديدا في منطقتي الميتة والمرعي".

وأَضاف: "قد تم صد التعرض وهروب المهاجمين، وقد شوهد في الكاميرات الحرارية قيام عناصر داعش الإرهابي بسحب جثث بعض عناصرهم نحو عنصرين وهم يهربون نحو نهر العظيم نحو الجهة المقابلة في محافظة صلاح الدين "، لافتا إلى أنه " لم يكن هناك أي ضحايا بين عناصر الحشد الشعبي التي تصدت للهجوم".

وتابع أن "التعرض على قوات الحشد الشعبي كان كبيرا وشمل تقريبا ست نقاط ضمن قاطع المسؤولية".

وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق يوم السبت، عن تصديه لهجوم شنه تنظيم " داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال الحشد الشعبي في بيان أن "قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي تصدت، السبت، لهجوم عنيف شنه فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الميتة ضمن قاطع العظيم شمال غرب ديالى"، مضيفا:

"قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي تصدت للهجوم من أكثر من محور"، مشيرا إلى أن "التعرض مايزال مستمرا".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.