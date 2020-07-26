استنفار نيابي في لبنان بعد إصابة أحد النواب بكورونا

وبدأ التحرك النيابي اللبناني بعدما قدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" عن القوات اللبنانية النائب جورج عقيص، في حديث تلفزيوني، إعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.
احبائي،— George Okais (@OkaisGeorge) July 25, 2020
لدى علمي بأن العزيز هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية، وهو صديق التقيه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قمت مساء امس باجراء فحص ال PCR وجاءت نتيجته منذ ساعتين ايجابية، ولكن خفيفة ودون أي عوارض حتى الآن. سأحجر نفسي لمدة يومين كاملين على ان اعاود الفحص يوم الاثنين ١/٢
وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الإجتماعات، إلا أنه لفت إلى أن مرحلة التفشي في لبنان خطيرة جداً، قائلاً: "التقيت بأناس كثيرين في البرلمان وخارجه وكنت على تواصل مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما التقيت رئيس المجلس النيابي نبيه بري".
وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.
وفي السياق نفسه، أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" عن التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية النائب آلان عون، إلى "أنّني أجريت فحص الـ"PCR" فور تلقّي خبر إصابة زميلي النائب جورج عقيص، الذي نلتقي به يوميًّا في كثير من اللجان كان آخرها الخميس، وقد جاءت نتيجتي سلبيّة".
أجريت فحص الPCR فور تلقّي خبر إصابة زميلي @OkaisGeorge الذي نلتقي به يومياً في كثير من اللجان كان آخرها الخميس، وقد جاءت نتيجتي سلبية.— Alain Aoun (@Alain_Aoun) July 25, 2020
الوقاية بالكمّامة وتطهير اليدين بإستمرار هي ما حمتني والأرجح حمت كثير من الزملاء الذين تواجدوا الخميس في المجلس.
عيشوا طبيعي ولكن لا تستهتروا! pic.twitter.com/xhLJZdBbPo
وأكد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوقاية بالكمّامة وتطهير اليدين باستمرار هي ما حمتني، والأرجح حمت كثير من الزملاء الّذين تواجدوا الخميس في المجلس. "عيشوا طبيعي ولكن لا تستهتروا".
كما أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري فحص كشف فيروس كورونا وأتت النتيجة سلبية، بحسب ما ذكرت قناة "LBCI"اللبنانية.
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