استنفار نيابي في لبنان بعد إصابة أحد النواب بكورونا

شهد لبنان في الساعات الأخيرة استنفارا نيابيا وذلك بعد إعلان نائب لبناني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ما دفع النواب اللبنانيين إلى التقدم لفحوصات الكشف عن الفيروس للتأكد من وضعهم بسبب مخالطتهم النائب المصاب خلال اللقاءات الأخيرة.

وبدأ التحرك النيابي اللبناني بعدما قدم عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" عن القوات اللبنانية النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، إعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.

احبائي،

لدى علمي بأن العزيز هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية، وهو صديق التقيه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قمت مساء امس باجراء فحص ال PCR وجاءت نتيجته منذ ساعتين ايجابية، ولكن خفيفة ودون أي عوارض حتى الآن. سأحجر نفسي لمدة يومين كاملين على ان اعاود الفحص يوم الاثنين ١/٢ — George Okais (@OkaisGeorge) July 25, 2020

وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الإجتماعات، إلا أنه لفت إلى أن مرحلة التفشي في لبنان خطيرة جداً، قائلاً: "التقيت بأناس كثيرين في البرلمان وخارجه وكنت على تواصل مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما التقيت رئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.

وفي السياق نفسه، أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" عن التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية النائب ​آلان عون​، إلى "أنّني أجريت فحص الـ"PCR" فور تلقّي خبر إصابة زميلي النائب ​جورج عقيص​، الذي نلتقي به يوميًّا في كثير من اللجان كان آخرها الخميس، وقد جاءت نتيجتي سلبيّة".

أجريت فحص الPCR فور تلقّي خبر إصابة زميلي @OkaisGeorge الذي نلتقي به يومياً في كثير من اللجان كان آخرها الخميس، وقد جاءت نتيجتي سلبية.

الوقاية بالكمّامة وتطهير اليدين بإستمرار هي ما حمتني والأرجح حمت كثير من الزملاء الذين تواجدوا الخميس في المجلس.

عيشوا طبيعي ولكن لا تستهتروا! pic.twitter.com/xhLJZdBbPo — Alain Aoun (@Alain_Aoun) July 25, 2020

وأكد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوقاية بالكمّامة وتطهير اليدين باستمرار هي ما حمتني، والأرجح حمت كثير من الزملاء الّذين تواجدوا الخميس في المجلس. "عيشوا طبيعي ولكن لا تستهتروا".

كما أجرى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ فحص كشف فيروس كورونا وأتت النتيجة سلبية، بحسب ما ذكرت قناة "LBCI"اللبنانية.