أمطار صيفية نادرة تجتاح مدن سعودية... فيديو

وهطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط يوم الجمعة الماضي، ثم شاهدت محافظة شقراء ومركز أشيقر، أمطارا صيفية أيضا يوم أمس السبت، وفقاً لصحيفة "سبق".
كما شهدت شمال منطقة الرياض، أمطارا غزيرة جرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب.
أمطار الخير والبركة— سلطان العثمان (@sultannajed) July 23, 2020
على #ملهم شمال الرياض
الخميس ٢ ذو الحجة
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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
امطار غزيرة جداً— بــرقـــ الــحـيــا (@amnmkh) July 25, 2020
مع بردية كبيرة جداً
واتحول العطر لليل دامس#الشفا#الطايف
من العضو بكر العمودي#طقس_السعودية https://t.co/N7TCqloFwW pic.twitter.com/EpyH4gsLuT
وتتكون الأمطار الصيفية فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب، ويقول السكان أنها تعتبر حادثا نادرا قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.
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