بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات "سد النهضة" مع مصر وإثيوبيا

جدد السودان، أمس السبت، ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض بشأن "سد النهضة".

وشددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها، على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن اتفاق شامل يتضمن المشروعات المستقبلية، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ووصف البيان، رؤية الاتحاد الأفريقي، بشأن القمة المصغرة، التي انعقدت الثلاثاء حول السد، بالمتوازنة، قائلا: إن "البيان الذي أصدره الاتحاد عقب القمة جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف".

كما رحب البيان، بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وكان الاتحاد الأفريقي، وجه دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا للعمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"، وذلك بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

في هذه الأثناء، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة، في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي جدد التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.