"أنصار الله" تبدي استعدادها للمشاركة في أي رد إيراني على أمريكا

أصدرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بيانا أبدت فيه استعدادها المشاركة في أي رد إيراني، على المضايقة الأمريكية التي تعرضت لها طائرة "ماهان" الإيرانية في الأجواء السورية، وأدت إلي إصابة عدد من ركاب الرحلة المتوجهة من طهران إلى بيروت.

ووصف المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، العمل بـ"العربدة الأمريكية". وقال إن "التمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف، أن "اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية، اعتداء سافر وتجاوز للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قالت إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".