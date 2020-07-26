متظاهرون يقطعون طرقا رئيسية جنوبي العراق... فيديو وصور

يواصل المتظاهرون قطع الطرق الرئيسية والمنشآت الحيوية، جنوبي العراق، احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

وقطع العشرات من المحتجين الطرق الرئيسية، اليوم الأحد، في مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل بذي قار.

🟡متظاهرون في #الناصرية يحتجون أمام محطة الكهرباء لسوء خدماتها



🔴من وجهة نظري الكهرباء موضوع سياسي اشخاص ودولة لايريدون استقلال طاقة العراق حتى يظل تابعا و يظل دافعا للدولارات #العراق #بغداد pic.twitter.com/owTjS5mo8x — Husam Altaee (@husam_taee) July 26, 2020

وتجددت المظاهرات، يوم الأحد الماضي، في عدة محافظات جنوبي العراق، حيث اقتحم محتجون غاضبون محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ميسان لتردي الخدمات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد متظاهرون في محافظة الديوانية بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإقالة مدير كهرباء الديوانية وتحسين خدمة الكهرباء لاسيما بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة.

محتجون يقتحمون مبنى صيانة سيد دخيل احتجاحاً على انقطاع الكهرباء في #الناصرية. pic.twitter.com/SwPwkQYbQR — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) July 26, 2020

وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.