متظاهرون يقطعون طرقا رئيسية جنوبي العراق... فيديو وصور

وقطع العشرات من المحتجين الطرق الرئيسية، اليوم الأحد، في مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل بذي قار.
🟡متظاهرون في #الناصرية يحتجون أمام محطة الكهرباء لسوء خدماتها— Husam Altaee (@husam_taee) July 26, 2020
🔴من وجهة نظري الكهرباء موضوع سياسي اشخاص ودولة لايريدون استقلال طاقة العراق حتى يظل تابعا و يظل دافعا للدولارات #العراق #بغداد pic.twitter.com/owTjS5mo8x
وتجددت المظاهرات، يوم الأحد الماضي، في عدة محافظات جنوبي العراق، حيث اقتحم محتجون غاضبون محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ميسان لتردي الخدمات.
أهالي #ذي_قار يقطعون الطريق الرابط بين #سوق_الشيوخ و #الناصرية بالإطارات المحترقة؛ احتجاجا على تردي #الخدمات وللمطالبة بإنهاء أزمات البلاد.#وكالة_يقين pic.twitter.com/tX7lhoFtKa— وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) July 26, 2020
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد متظاهرون في محافظة الديوانية بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإقالة مدير كهرباء الديوانية وتحسين خدمة الكهرباء لاسيما بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة.
محتجون يقتحمون مبنى صيانة سيد دخيل احتجاحاً على انقطاع الكهرباء في #الناصرية. pic.twitter.com/SwPwkQYbQR— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) July 26, 2020
وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.
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