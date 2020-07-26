البابا تواضروس: الجيش المصري جاهز ومستعد للحرب... فيديو

أكد بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، البابا تواضروس الثاني، أن "مصر تواجه تحديات غير عادية خلال الفترة الراهنة، على مستوى الاتجاهات الجغرافية وثروات شرق البحر المتوسط والإرهاب في الداخل".

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء تلفزيوني، أن "الحروب بصفة عامة خسارة في كل شيء، ونصلي من أجل ألا تحدث، لكن إذا اقتضت الضرورة للحفاظ على البلاد فالجيش المصري جاهز ومستعد".

وتابع أن "مصر لا تمتلك قوة للاعتداء ولكن للحفاظ على الوطن، والجيش المصري، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رشيد، أي يعرف متى يعمل ومتى يتقدم، والجميع يعمل من أجل الحق".

يذكر أن مجلس النواب المصري سبق ووافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن "إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيكون مغامرة عسكرية خطيرة، فضلا عن أن الدعم الذي تقدمه فرنسا لحفتر يهدد أمن جنوب حلف شمال الأطلسي (الناتو).. نحن هنا فقط لحماية حقوقنا.. لا نقبل لغة التهديدات أو التلويح بالعقوبات".