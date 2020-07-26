"أهم رواد الرواية والمسرح في العصر الحديث"... إسرائيل تحتفي بالذكرى الـ33 لرحيل توفيق الحكيم

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن الحكيم يعد أحد أهم رواد كتاب الرواية والمسرح في العصر الحديث.

في الذكرى الـ33 لرحيل توفيق الحكيم، الذي يعد أحد أهم رواد كتاب الرواية والمسرح في العصر الحديث. خلف انتاجا غزيرا يقرب من 60 كتابا. وكان الحكيم من مؤيدي السلام بين #مصر و #اسرائيل. تم ترجمة عدد من اعماله للعبرية: "يوميات نائب في الأرياف" و"عودة الروح" وعرضت مسرحية "أغنية الموت" pic.twitter.com/JZqaRrkrjg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 26, 2020

وأفادت الخارجية بأن الحكيم خلَّف إنتاجا غزيرا يقرب من 60 كتابا، وكان من مؤيدي السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه تم ترجمة عدد من أعماله إلى اللغة العبرية، على رأسها "يوميات نائب في الأرياف"، و"عودة الروح".