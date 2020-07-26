الكشف عن أولى نتائج التعاون الإماراتي الإسرائيلي لمكافحة كورونا

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تم إرسال أحد ابتكارات شركة "رفائيل" لمكافحة فيروس كورونا إلى أبو ظبي.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية ذلك على لسان نائبة رئيس قسم التطوير في شركة "رفائيل الإسرائيلية".

نائبة رئيس قسم التطوير في شركة رفائيل الإسرائيلية كشفت في مقابلة مع موقع واي نت الاخباري بالعبرية انه تم ارسال احد ابتكارات الشركة لمكافحة فيروس كورونا الى ابو ظبي. pic.twitter.com/0wrw1Rz8ab — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 26, 2020

سبق أن أعلنت شركات إسرائيلية، في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، عن إبرامها اتفاقات شراكة مع "مجموعة 42" الإماراتية، وذلك لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان شركة الطيران والفضاء الإسرائيلية وجاء فيه: "توصلت الشركة إلى اتفاق عبر الفيديو مع "مجموعة42" الإماراتية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي توقيع "مجموعة 42" المذكرتين مع - شركتين من كبار شركات التكنولوجية الإسرائيلية من أجل التعاون في مجال البحث والتطوير وإيجاد حلول فعالة لمكافحة وباء "كوفيد 19".

רה"מ @netanyahu בטקס מסדר הכנפיים ה-180: "בעוד רגעים אחדים יכריזו שרי הבריאות של ישראל ואיחוד האמירויות על שיתוף פעולה בנושא הקורונה, תוצאה של מגעים אינטסיביים"

(צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש90)@eranelyakim @TsahiDabush pic.twitter.com/pD5c9Gc95a — גלצ (@GLZRadio) June 25, 2020

وبحسب "وام"، تمتلك "مجموعة 42" خبرات في مجال التسلسل الجيني القائم على الذكاء الاصطناعي، وكانت قد أعلنت المجموعة بالتعاون مع شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز" المتخصصة بمجال تسلسل الحمض النووي ومقرها المملكة المتحدة عن تطوير حل غير مسبوق يمكن استخدامه على نطاق سكاني واسع لإجراء الفحوصات السريعة وعالية الدقة للكشف عن الفيروس.

كما تقود "مجموعة 42" في دولة الإمارات العربية التجارب السريرية الثالثة للقاح معطل "محتمل" لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.