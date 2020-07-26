السودان يعلن انخفاض انتاجية المياه النقية

أعلنت السلطات المعنية في السودان، اليوم الأحد، أنه تم رصد انخفاض في انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن هيئة مياه ولاية الخرطوم أعلنت عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة، مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري.

وأوضحت أن العمل جار لرفع المنصات المائية بالمحطات.

ونقلت الوكالة عن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، في تعميم صحفي، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية.

ولفت إلى أن أكثر المناطق تأثرا، هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.