عقيلة صالح يتوجه إلى المغرب لبحث الأزمة الليبية

قال مصدر في مجلس النواب الليبي، ظهر اليوم الأحد، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيتوجه، اليوم، إلى العاصمة المغربية الرباط، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، ظهر اليوم الأحد، عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي ، فتحي المريمي، أن جدول الزيارة يتضمن لقاء لعقيلة مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

وصرح المريمي، أن عدة اجتماعات سيعقدها صالح خلال الزيارة مع مسؤولين مغاربة، فيما تأتي زيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى المغرب مع تأزم الحالة الليبية، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري.

وسبقت زيارة عقيلة صالح جولة محادثات أجراها في عدة عواصم أوروبية، بدأها من موسكو ثم جنيف وأخيرا روما.