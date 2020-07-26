الصحة العراقية تصدر بيانا مهما بخصوص آلية دفن ضحايا كورونا

أصدرت وزارة الصحة العاقية، اليوم الأحد، بيانا مهما بخصوص آلية دفن المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان وزارة الصحة العراقية "نود أن نؤكد بأن تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لا تتضمن تحديد مقبرة خاصة لدفن المتوفين بمرض "كوفيد-19".

وسمحت الصحة العراقية لذوي المتوفين بفيروس كورونا بدفنهم في أي مقبرة يختارونها وبالطريقة المعهودة في دفن بقية الموتى دون التقيد بعمق معين للقبر.

وأنشأت فرقة "الإمام علي القتالية" التابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق، مقبرة خاصة لضحايا فيروس كورونا في محافظة النجف وسط البلاد.

ويقوم بعمليات الدفن أشخاص كانوا يقاتلون في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وفي هذه المقبرة إجراءات صارمة، حيث لا يسمح لذوي الضحايا بالوصول إلى القبور، والاكتفاء بمشاهدتها عن بعد حتى لا يصابون بكورونا.

وفي وقت سابق أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، عن قرب إيجاد آلية معينة لدفن جثث ضحايا كورونا، مشيرا إلى أن هنالك معرقلات ورفض من قبل أهالي بعض المناطق في دفن الجثث بمقابر قريبة من سكناهم.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، تسجيل وفاة 72 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليبلغ إجمالي ضحايا الوباء 4284 شخصا من بين 107573 مصابا بعد إحصاء 2862 حالة جديدة.