تسجيل
13:37 GMT26 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عرض عسكري في ميناء طرطوس بمناسبة يوم القوات البحرية الروسية

    الاحتفال بيوم البحرية الروسية على شواطئ مدينة طرطوس بسوريا... صور

    © CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of the Russian Federation
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/01/1041600127_0:23:1200:698_1200x675_80_0_0_331206cde10bde7c7c07a3a753c74aa3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007261046105139-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    نظمت القوات الروسية المتواجدة في سوريا، اليوم الأحد، احتفالا بمناسبة يوم البحرية الروسية على شواطئ مدينة طرطوس السورية.

    ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عددا من الصور من احتفالات الأسطول البحري الروسي بهذه المناسبة.

    وفي السياق، نظمت روسيا اليوم الأحد، عرضا عسكريا بحريا بمناسبة يوم البحرية الروسية حيث شاركت فيه أكثر من 40 طائرة ومروحية، وأكثر من 40 سفينة و4000 جندي وجندية من الشباب في العرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية الروسية.

    وبمناسبة يوم البحرية الروسية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أن البحرية الروسية الحديثة تضم أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث وأفضل المعدات التقنية التي تساعد في حماية الحدود البحرية للدولة والتي تتطور باستمرار مع تبعا للمتغيرات التكنولوجية العالمية.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقد القوات البحرية الروسية خلال العرض العسكري في كرونشتاد
    © Sputnik . Alexei Drujinin
    سفينة حربية روسية تثير موجة ضخمة تفاجئ المتفرجين... فيديو
    وأوضح بوتين أن "مستوى معدات البحرية الروسية ينمو باستمرار وسيتم ضم إلى تكوينها هذا العام 40 سفينة وباخرة من طراز وفئات مختلفة ستساعد القوات العسكرية بحماية ومواجهة كل الأخطار والتهديدات المحدقة بروسيا".

    يذكر أنه وفقا لمرسوم القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية بتاريخ 31 أيار\مايو 2006 تقرر الاحتفال بهذه المناسبة في يوم الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو من كل عام.

    ويعود تاريخ تأسيس البحرية الروسية إلى يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد. وبالفعل في عام 1700 تم إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى غوتو في مدينة فورونيج.

    ويعتبر سلاح البحرية الحديث أحد فروع القوات المسلحة الروسية ويتألف من 5 تشكيلات استراتيجية عملياتية هي أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر القزوين، بالإضافة طبعاً إلى وحدات منفصلة تابعة لسلاح البحرية هي الطيران البحري والمشاة البحرية وكتائب المدفعية الصاروخية الساحلية.

    انظر أيضا:

    أبرز الأساطيل والسفن العسكرية المشاركة بيوم البحرية الروسية
    البحرية الروسية تحتفل بالذكرى 324 وتحصل على 37 سفينة وغواصة
    بوتين يتفقد القوات المشاركة في العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية
    بوتين: البحرية الروسية لديها أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث المعدات التقنية
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, يوم البحرية الروسية, البحرية الروسية, الأسطول الروسي, طرطوس, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    "جنة بلعين"... كهف في فلسطين للاستجمام
    بومبيو يدعو إلى تحالف جديد للديمقراطيات ضد الصين
    بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك