الجزائر... موجة حر شديدة تجتاح محافظات غربي البلاد

ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فالديوان الجزائري للأرصاد أشار في نشرية خاصة، أن المحافظات المعنية هي كل من عين الدفلى، الشلف، وغليزان، وذلك ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا.
#أخبار_الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 26, 2020
📌بسبب #موجة_الحر الشديد.. وضع غليزان والشلف وعين الدفلى في مستوى يقظة “برتقالي” 🌞🌞#سلامتك_في_كمامتك 😷https://t.co/KlJHQkRljM
كما أضاف نفس المصدر أن موجة حر مرتفعة تمس كل من محافظات معسكر وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى تيزي وزو والبويرة، ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا، ومن المتوقع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وتابعت مصالح الأرصاد الجوية أن أمطار رعدية تمس كل من ولاية أدرار وتمنراست جنوبي البلاد، ابتداء من منتصف النهار 12:00 إلى غاية 18:00.
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