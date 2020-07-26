محمود عباس يهاتف أردوغان... فماذا بحثا؟

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بأن عباس قدم الشكر للرئيس أردوغان على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدا بالموقف التركي الرافض لمخططات "الضم" الإسرائيلية باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع عباس نظيره التركي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع الأطراف الدولية كافة لإحباط مخططات الضم الإسرائيلية، التي في حال تنفيذها ستقضي على فرص تحقيق السلام، وستدخل المنطقة في فوضى وعنف، وسيكون على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة "احتلال".

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني أطلع أردوغان على حقيقة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس، لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية، مؤكدا حرصه الكامل على الوصول لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية لمنع الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، مؤكدا أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال.

وتبادل أبو مازن وأردوغان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أملهما بأن يعود على الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.