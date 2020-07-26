تسجيل
16:15 GMT26 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ليبيا

    عشرات الآلاف يواجهون الهلاك... مخاوف بشأن المهاجرين في ليبيا

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102782/76/1027827604_0:133:3500:2101_1200x675_80_0_0_506c598f491d55c3a09c3b3ed16a058d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007261046106584-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/

    مخاطر كبيرة تتعلق بأوضاع اللاجئين في مراكز الإيواء في ليبيا، خاصة مع زيادة رقعة التوترات والنزاعات الداخلية، التي تشهدها البلاد.

    وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوّفها من تردي أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وتعرضهم للهلاك.

    مركز الهجرة، المهاجرين الأفارقة في طرابلس، ليبيا 3 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا
    وتابعت المفوضية أنه "بالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار، فإن أكثر من 2000 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز غير رسمية من دون مراجعة قضائية".

    يقول أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن "المنطقة الغربية تشهد حالة من عدم الاستقرار والوضع الأمني الهش".

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "كل الأحداث الواقعة أدت إلى فشل برنامج العودة الطوعية أو الترتيبات مع دول المقصد، إلا أن المنظمات الدولية أصرت على بقائهم في مراكز الاحتجاز في ليبيا". 

    ويتعرض هؤلاء للاستغلال والابتزاز والأعمال القصرية، وخروجهم من المراكز يعرضهم للاستغلال من قبل عصابات تجار البشر، بحسب أحمد حمزة، الذي أوضح أن "بعض الدول الأوروبية تدفع نحو تحويل ليبيا لسجن كبير للمهاجرين".

    جثة مهاجرة في أثناء نقلها من قارب إنقاذ في ميناء ملقة
    © REUTERS / JON NAZCA
    انتشال 55 جثة بعد انقلاب قارب مهاجرين قرابة سواحل ليبيا... والبحث مستمر
    ويشدد أن البقاء على المهاجرين في دولة تشهد نزاعات مسلحة يزيد من المصاعب التي تواجههم، في حين أن ليبيا ليست عضوا في اتفاقية استقبال اللاجئين.

    ويقول محمود علي الطوير، مسؤول ملف الهجرة و اللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن "المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، هم ضحية ظروف وقعت عليهم في مواطنهم الأصلية".

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ليبيا ليست في أفكار هؤلاء المهاجرين، إلا أنها محطة عبور فقط من بلد الأصل إلى بلد المقصد".

    ويرى الطوير أن "ما تمر به ليبيا من حرب أهلية وتدخلات عسكرية خارجية جعلها غير آمنة لهم ولسكانها، ودفعت عملية الانقسام وتشظي الحكومة بين شرق البلاد وغربها، إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر فيما يتعلق بالمهاجرين".

    ويذكر الطوير أنه "في غرب البلاد يقع ١٢ مركزا للإيواء يتبع لحكومة الوفاق، تستلم هذه المراكز الأفراد عن طريق جهاز خفر السواحل، من الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء عملية الشروع في الهجرة غير الشرعية".

    أثار الهجوم على مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في الضربة الجوية على مركز للمهاجرين في ليبيا
    وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح المهاجرون داخل مراكز الاحتجاز أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وبعض الأمراض الأخرى نظرا للازدحام.

    ويحذر الطوير من وقوع هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في أيدي عصابات الاتجار بالبشر، التي تمتهن عملية مساومتهم بالمال مقابل العيش، مشيرا إلى أن "هذه العصابات تتبع جهات خارجية من جنسيات مختلفة، يسهلون عملية تهريبهم مقابل مبالغ مالية من جهات أخرى".

    وقال مسؤول ملف الهجرة و اللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: "لم نلمس من البعثة الأممية في ليبيا أي شيء على أرض الواقع، إلا إدانات مكتوبة فقط"، مضيفا: "دعم البعثة للسلطات المحلية له الأثر الإيجابي في مسألة العودة الطوعية للمهاجرين لبلدانهم الأصلية، لأن عملية البطء في الإجراءات وفي عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين تعقد المشهد".

    ولفت الطوير إلى أنه "في ليبيا على الأقل نحو 625 ألف من مهاجرين وعمال، دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، بينما يقيم قرابة 49 ألف لاجئ في ليبيا، ويواجه الكثير منهم، حسب المفوضية السامية، العنف وسوء المعاملة.

    انظر أيضا:

    البابا يخرج عن النص ويشبه مراكز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال
    إيطاليا… القبض على متهمين بـ"تعذيب مهاجرين" في ليبيا
    سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ أكثر من 100 مهاجر قرب سواحل ليبيا... صور
    مهاجر أفريقي: الموت في البحر أفضل من العودة إلى ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    الحرب في ليبيا, المهاجرين, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    "جنة بلعين"... كهف في فلسطين للاستجمام
    بومبيو يدعو إلى تحالف جديد للديمقراطيات ضد الصين
    بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك