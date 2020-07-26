السودان: ارتفاع مفاجئ في منسوب النيل يحدث أزمة

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان عن ارتفاع مفاجئ في مستويات نهر النيل، الأمر الذي أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد، إن ارتفاع منسوب النهر تسبب في زيادة مستوى عكارة المياه من 3000 وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة، بحسب صحيفة "التيار" السودانية.

وأدى ذلك للتقليل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها الى أن أكثر المناطق تأثرا هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

يذكر أنه منذ أيام، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر انحسار المياه وجفاف بعض المناطق على مجرى نهر النيل في مواقع مختلفة من السودان.

ونسب البعض الجفاف الكبير في بعض أفرع نهر النيل إلى تأخر الأمطار الخريفية الموسمية، والتي تسببت بحدوث المشكلة وانحسار المياه، تزامنا مع بدء إثيوبيا في ملء بحيرة سد النهضة.