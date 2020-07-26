البورصة المصرية تغلق على أرباح 3.9 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعي لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 3.9 مليار جنيه، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وأفادت صحيفة "المال" المصرية، مساء اليوم الأحد، بأن قيمة التداولات على الأسهم بلغت 968 مليون جنيه، وفي الوقت الذي اتجه الأجانب للبيع، اتجه المصريون والعرب للشراء، حيث سيطر الدولار على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 105 أسهم من إجمالى 173، بينما هبط 40، وبقي 28 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 580.4 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بارتفاع قدره 3.9 مليار مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضى، مع الإشارة إلى أن البورصة كانت في إجازة، الخميس الماضي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز 1952.

وذكرت الصحيفة أن البورصة أغلقت جلسة، أمس الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب. فيما انخفض رأس المال السوقى إلى 576.5 مليار جنيه بتلك الجلسة منخفضا بمقدار 1.8 مليار، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليوم الثلاثاء.