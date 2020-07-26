مصر... رطوبة مرتفعة وأمطار خلال عيد الأضحى

توقع خبير في الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد، ما ستكون عليه حالة الطقس خلال عيد الأضحى.

وقال وحيد سعودي إنه من "المتوقع حدوث ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من غدا الاثنين وحتى بدايات الأسبوع القادم، مع احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار على وسط وجنوب الصعيد"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابع أنه "يصاحب ذلك نشاطا للرياح على سلاسل جبال البحر الاحمر وعلى محافظات الصعيد، مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الرطوبة مرتفعة تزيد من الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أنه "من الطبيعى خلال هذا الوقت من العام أن تتأثر البلاد بطقس ما بين الحار الرطب يكون شديد الحرارة أحيانا خلال أيام عيد الأضحى".

ونصح خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وشرب السوائل والابتعاد عن الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر الاحمر وعدم الجلوس في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة على القاهرة والوجه البحرى وتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وتبدأ ذروة ارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد يوم الأربعاء لتصل درجة الحرارة الى 46 درجة في الظل.

يشار إلى أن أول أيام عيد الاضحى، الجمعة الموافق 31 يوليو/ تموز الجاري، وستكون أول صلاة عيد الأضحى في مدينة طابا الساعه 5:25 دقيقة صباحا.