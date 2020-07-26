إصابة رئيس "حماس" في الخارج بفيروس "كورونا"

أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، عن إصابة رئيسها في الخارج، ماهر صلاح، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن ماهر صلاح أصيب بفيروس كورونا نتيجة مخالطته عددا من المصابين.

#عاجل | متابعة صفا | #حماس: إصابة رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح بفيروس "كورونا" نتيجة مخالطته عددًا من المصابين، وقام الدكتور صلاح بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي، ويمارس أعماله من منزله وصحته جيدة pic.twitter.com/pFxN6DPuZB — وكالة صفا (@SafaPs) July 26, 2020

وذكرت الحركة الفلسطينية أن صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي، ويمارس أعماله من منزله وبأنه بصحة جيدة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عن إغلاق المحافظات بالضفة الغربية، في بداية يوليو/ تموز الجاري، بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 16 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 644 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.