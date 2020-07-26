حمدوك: النساء هن الأكثر تضررا من نزاعات السودان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن النساء هن الأكثر تضررا من النزاعات في السودان، مشيرا إلى أنه يسعى بجدية لتحقيق كل متطلباتهن، وفقا للإمكانيات المتاحة.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "اجتمعت ظهر اليوم بمكتبي مع وفد منسقيات ملتقى نساء دارفور بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة العمل والتنمية الإجتماعية".

أثمن دور الملتقى في طرح القضايا الملحة خصوصاً أن النساء ظللن الفئة الأكثر تضرراً من النزاعات في السودان على كافة المستويات. سأظل حريصاً على الدوام على الإستماع لصوت السودانيات في كافة أطروحاتهن وقضاياهن ومطالبهن والعمل بجدية على تحقيقها بأقصى ما تسمح امكانيات الفترة الإنتقالية. pic.twitter.com/pI2v2ZDFod — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 26, 2020

وتابع: "قدم الوفد شرح مفصل حول رؤيتهن للوضع الأمني في دارفور خصوصا في الجوانب المتعلقة بوضع النساء هناك، وضرورة تأمين الموسم الزراعي".

وتابع: "أثمن دور الملتقى في طرح القضايا الملحة خصوصا أن النساء ظللن الفئة الأكثر تضررا من النزاعات في السودان على كافة المستويات".

وقال حمدوك: "سأظل حريصا على الاستماع لصوت السودانيات في كل قضاياهن ومطالبهن وكل ما يطرحنه، والعمل بجدية على تحقيقها وفقا لما تسمح به امكانيات الفترة الانتقالية".