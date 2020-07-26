نائب الامين العام لـ"حزب الله": إذا قررت إسرائيل الحرب سنواجه ونرد

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن "ما حصل في سوريا هو عدوان أدى لاستشهاد علي كامل محسن، ولا جواب حول الرد".

وتابع قاسم في حواره مع قناة "الميادين"، أن معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، "ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة، كما لا تغيير في قواعد الاشتباك".

وأضاف قاسم "اعتدنا على التهديدات الإسرائيلية ، وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة، وتأتي في إطار العنتريات".

وأكمل "الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأمريكي، والإسرائيليون لا يضمنون ربحهم في أي حرب، بل يرجحون الخسارة، وهو ما جعلهم مرتدعين طيلة 14 عاما، كما أن محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة".

وأكد قاسم أنه "إذا قررت إسرائيل شن حرب فإننا سنواجه ونرد، وحرب يوليو/تموز 2006 ستكون نموذجا أوليا عن الرد".

وعن حادث اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية، علق قاسم ""على الحكومة اللبنانية إعلان موقف. الأمريكيون يقولون إنهم باعتراض الطائرة الإيرانية موجودون لحماية إسرائيل وإعاقة أي حل سياسي".

وأتم نائب الأمين العام لحزب الله "اعتراض الطائرة الإيرانية رسالة للرد على الاتفاق الاستراتيجي السوري الإيراني".