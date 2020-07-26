مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار لتفريق المتظاهرين وسط بغداد

قتل متظاهر عراقي وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، ليل (الأحد الاثنين)، إثر استخدام قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي، لإنهاء الاحتجاج القائم منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن في وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر من داخل ساحة التحرير وسط بغداد، لـ"سبوتنيك" بإن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في سرادق الاعتصام في الساحة وحديقة الأمة بالرصاص الحي الكثيف، ما أسفر عن مقتل متظاهر يدعى "أبو أحمد التميمي".

وتوفي التميمي في مستشفى الجملة العصبية، شرقي بغداد، متأثرا بإصابته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا إثر الرصاص الحي والضرب بالهراوات على قوات مكافحة الشغب التي قامت بإحراق سرادق الاعتصام.

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.