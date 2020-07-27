اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب الحديدة

تجددت المواجهات، يوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة، ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا زحفاً باتجاه مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف: "اشتبكت وحدات اللواء 11 عمالقة مع عناصر الحوثيين التي حاولت الزحف باتجاه مواقعها وكبدتها خسائر فادحة".

وأكد "مقتل عدد من عناصر الحوثيين، وإصابة آخرين في المواجهات التي تمكن خلالها اللواء 11 عمالقة من كسر الهجوم".

وأشار إلى "إخماد مصادر نيران للحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس من جهتي الشمال والشمال الشرقي".

في السياق، قالت ألوية العمالقة، إن "القوات المشتركة ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالحوثيين، أثناء تصديها لمحاولات تسلل نفذوها في قطاع الجاح (مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة)، وقطاع مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وكانت مواجهات دارت، الأربعاء الماضي، بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين، في محيط جامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة جنوب غربي مدينة الحديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حسبما أفاد حينها، مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

#المسيرة_عاجل | مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط: من بين خروق العدوان تحليق طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي و23 خرقا بالقصف المدفعي — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 26, 2020

من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"تنفيذ 105 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا لـ"المسيرة"، "من بين الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي، و23 خرقا بالقصف المدفعي".