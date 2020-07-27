صحيفة: الحريري سيحضر جلسة الحكم في جريمة اغتيال والده

كشفت صحيفة عربية، اليوم الاثنين، عن نية رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الدين الحريري، حضور الجلسة المخصصة لإصدار الحكم في قضية والده شخصيا، يرافقه عدد من المسؤولين والمتصلين بحوادث الاغتيال التي حصلت في تلك الفترة.

وذكرت صحيفة "​الشرق الأوسط​" أن الحريري​ سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم بقضية والده، إلى جانب النائب ​مروان حمادة​ الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في تشرين الأول 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال ​رفيق الحريري​ في ​14 شباط​ 2005.

وأضافت الصحيفة "سيكون لحضور حمادة الجلسة أكثر من معنى، بدءاً من أن ​المحكمة الدولية​ باشرت في 22 تموز الحالي محاكمة المتهمين في محاولتي اغتياله ونائب رئيس الحكومة الأسبق إلياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني ​جورج حاوي​، على خلفية توصُّل المحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها إلى خلاصة لا لبس فيها، تتعلق بوجود ترابط بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال الحريري، انطلاقاً من أن الأشخاص الذين اتهموا باغتياله هم أنفسهم الذين خططوا لمحاولتي اغتيال حمادة والمر وحاوي، وينتمون إلى ​حزب الله​".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أن ثمة أدلة كافية يمكن أن تؤدي إلى إدانة أربعة أشخاص مشتبه بهم من عناصر "حزب الله" بارتكاب جريمة الاغتيال.