نقابة الفنانين العراقيين تنعى شاعرا بارزا

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، الشاعر صباح الهلالي، الذي توفي صباح اليوم عن 51 عاما، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الشاعر صباح الهلالي، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل صباح الهلالي من مواليد بغداد 1969، قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي.