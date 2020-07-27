إضرام النار في مسجد "البر والإحسان" قرب رام الله... فيديو وصور

أضرم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، النار في أجزاء من مسجد "البر والإحسان" بمدينة البيرة قرب رام الله .

رام الله - سبوتنيك. وخط المستوطنون شعارات عنصرية على جدرانه فضلا عن إحراقهم مرافق المسجد.

من جانبه قال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "أقدم المستوطنون فجر اليوم، على اقتحام مدينة البيرة وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بملاحقة الفلسطينيين وإحراق دور العبادة وأضرموا النيران في مرافق المسجد".

وأضاف إسماعيل:"أفاق أهالي البيرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من المسجد وهبوا لإطفاء الحريق وقد كان انسحب المستوطنون الذين تسللوا من المستوطنة المقامة على أراضي البيرة".

صور من حرق المستوطنين لأجزاء من مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة بالضفة المحتلة صباح اليوم pic.twitter.com/D8gytIEYe3 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 27, 2020

يشار إلى أن المستوطنون أقدموا على إحراق عدد من المساجد في شمال الضفة الغربية لاسيما في بلدة دوما قبل أعوام إضافة لإحراق مسجد قرية المغيير شرق رام الله.

شاهد | #فلسطين.. مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة بـ #الضفة_الغربية ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه pic.twitter.com/Z1PIueOGkJ — قناة الغد (@AlGhadTV) July 27, 2020

يذكر أن المجموعات المعروفة باسم تدفيع الثمن تنشط في إحراق المساجد ومهاجمة البيوت وخط الشعارات العنصرية على المركبات وإعطاب مركباتها، وتقوم هذه المجموعات بترك توقيعها وبصمتها على أي فعل أو اعتداء تقوم به.