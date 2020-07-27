الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد لأسبوعين مع ازدياد عدد المصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة العلمية في مقر وزارة الصحة اللبنانية عن التوصل إلى توصية لإغلاق البلاد لمدة أسبوعين مع إبقاء العمل بالمطار واستقبال الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الوزير خلال مؤتمره الصحفي، الذي قال: "لا يمكن الإستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا".

وأضاف حمد قائلا: "سيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين".

ولفت حمد إلى "أن كل ما نناقشه هو لتفادي الانزلاق السريع نحو التفشي المجتمعي، فمعظم المناطق اللبنانية فيها إصابات ونطلب من البلديات والمحافظين العودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الأن".

وتابع قائلا "بالنسبة للوافدين يجب أن يتفهموا حساسية الموقف، وعملا بالاجراءات المأخوذة في بعض الدول هناك توصية بإلزامهم بالحجر لـ10 أيام وإجراء فحصي كورونا"، مشيراً إلى "ان هناك ضغطا إضافيا على مختبرات الكشف عن فيروس كورونا بسبب المواطنين السوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم ما يؤدي الى بعض البطء في إعلان النتائج".