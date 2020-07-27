تسجيل
10:53 GMT27 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    آثار عراقية

    عراقيون يعثرون على كنوز قديمة لا تقدر بثمن... ماذا فعلوا بها... صور

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/03/1038820385_0:38:1200:713_1200x675_80_0_0_ff86a7bc2065855a90fe8b65eb4a8fb4.jpg.webp
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007271046114991-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يعثر بعض المواطنون العراقيون بين الحين والآخر على كنوز أثرية نفيسة، لا تقدر بثمن، قرب منازلهم، ويعاني أغلبهم الفقر والجوع وانعدام أبسط مقومات المعيشة في بلد من أغنى دول العالم.

    المئات من القطع الأثرية، منها تماثيل وألواح مزخرفة بالحروف المسمارية، تظهر أمام مواطنين بسطاء يصارعون بقوة منذ العام الماضي، في احتجاجات واسعة، لاسترداد حقوقهم في محافظة ذي قار ذات العبق التاريخي في جنوب العراق.

    يكشف مدير متحف الناصرية الحضاري في مركز ذي قار، جنوبي بغداد، عامر عبد الرزاق في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، ما فعله المواطنون بالكنوز التي عثروا عليها طيلة هذا العام، قائلا:

    "إن متحف الناصرية لهذا العام يختلف عن جميع الأعوام من خلال استلامه للقطع الأثرية من قبل المواطنين، والعشائر الأصيلة، وشرطة الآثار. رغم أن هذه السنة كانت هناك مظاهرات كثيرة، وعدم استتباب أمني وفقر وأزمات مالية وجائحة كورونا لكن العراقيين يثبتون بحق عراقيتهم ووطنيتهم وانتمائهم لهذه الأرض وحبهم للأثار".

    وأضاف عبد الرزاق، يأتي إلينا باستمرار مواطنون بسطاء يسلمون ما لديهم من قطع أثرية تعود لأزمان مختلفة سومرية وبابلية وإسلامية، مختلفة الأنواع، أختام اسطوانية وألواح وتماثيل، يسلمونها بكل طيبة لأنهم يريدون الحفاظ عليها وعدم تهريبها، رغم هذه الظروف الصارمة والقاسية التي يعيشها البلد في هذا الوقت، لكن كلما ازدادت الظروف قسوة يثبتون أصالتهم وحبهم للوطن.

    وأضاف: "خلال هذا العام تسلمنا أكثر من 400 قطعة أثرية من المواطنين والعشائر وشرطة الآثار".

    ونوه عبد الرزاق إلى أن المواطنين يعثرون على قطع الآثار، لأن اغلب المواقع الأثرية بالقرب من القرى، وبعد تعرضها للأمطار وعمليات التعرية تظهر بعض القطع المهمة ويقومون بتسليمها وبعضهم كان يحتفظ بقطع منذ سنوات التغيير في عامي 2003-2004.
    وأوضح عبد الرزاق، أن الجهد الإعلامي، والعمل المستمر للمتحف وإدارته أعطت الاطمئنان للناس أن المتحف هو جهة أمينة صاحبة ثقة لدى المواطن:  "استطعنا أن نزرع الثقة لدى الناس بأن يسلموا القطع إلى مكانها الأصلي، حتى بعد ذلك يتم تسليم القطع إلى المتحف الوطني في بغداد لتثبيت الرقم العالمي عليها".

    واختتم مدير متحف الناصرية الحضاري، منوها إلى من يراهن على عدم وعي الناس والعشائر، بأن قيامهم بتسليم القطع الأثرية النفيسة دليل واضح على مواطنين شرفاء. مع العلم أن هذه القطع لا تقدر بثمن أبدا، ورغم هذه الأزمات المالية وجائحة كورونا لكن لا تغريهم بقدر ما هم متمسكين بوطنيتهم العالية.

    وتضم محافظة ذي قار، التي انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم، عددا كبيرا من المواقع الأثرية غير المنقب عنها، مع مواقع أثرية وسياحية عديدة أبرزها الأهوار ذات المناظر الخلابة، وزقورة أور التي بناها مؤسس سلالة "أور" الثالثة، وأعظم ملوكها أور نمو سنة 2050 (ق.م) وتعد دليلا على اعتناق الناس آنذاك ديانات واسعة.

    انظر أيضا:

    كنز نادر.. حملة أمنية عالمية تستعيد 19 ألف قطعة فنية وأثرية ثمينة
    "داعشي" حطم آثار متحف الموصل يقع بيد القوات العراقية (صورة)
    ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية كان ينوي تهريبها إلى إيران
    ضبط 18 قطعة أثرية في وكر لـ "داعش" بالموصل
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سفينة إنزال كبيرة بيوتر مورغونوف (بطرس مورغونوف) خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في خليج فنلندا، روسيا 26 يوليو 2020
    بعدسات روسية وأجنبية... أبرز لقطات عرض البحرية الروسية
    بومبيو يدعو إلى تحالف جديد للديمقراطيات ضد الصين
    بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك