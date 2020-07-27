سفير إيران في لبنان يتوعد إسرائيل بضربة قاسية 

رأى السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، اليوم الإثنين، أن إسرائيل في وضع لا يسمح لها بارتكاب الحماقات تجاه لبنان.

وقال فيروزنيا، في تصريح له، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان،

"العدو لا يمكن أن ينسى الهزيمة التي لحقت به في ​حرب تموز 2006​ وإذا ارتكب أية مغامرة سيكون هناك ضربة قاسية في انتظاره". مشدداً على أن "محور ​المقاومة​ أقوى من أي وقت مضى وهناك المزيد من الانتصارات".

ولفت فيروزنيا إلى أن "المساعدات الايرانية تجاه لبنان تشمل كل أبناء ​الشعب اللبناني​ بكل أطيافه وطوائفه، وأضاف قائلا: "نقف إلى جانب الجميع وفي هذا اللقاء كان هناك تأكيد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية والإسلامية".

وأكد فيروزنيا أن "الحياد هو شأن لبناني خاص وكل الأفكار ينبغي أن تصب في مجال ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية"، مشدداً على أن لبنان بأمس الحاجة إلى التمسك بالوحدة الوطنية.