غليان شعبي... محتجون عراقيون يجبرون مسؤولا على الاستقالة ويغلقون دائرتين للكهرباء

انطلقت احتجاجات شعبية واسعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، ضد تردي خدمة الطاقة الكهربائية وانقطاعها بشكل مستمر بالتزامن مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي فاقت نصف درجات غليان المياه.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن متظاهرين في قضائي الشطرة ثاني أكبر قضاء في البلاد، والنصر في ذي قار، جنوبي العراق، أن المئات من المحتجين الغاضبين قطعوا الطرق بإحراق إطارات السيارات.

وتجمع المئات من أبناء القضائين قرب دائرتي الكهرباء، وقاموا بإغلاقهما بسبب تردي الطاقة الكهربائية وعدم توفرها لأيام رغم الحر الشديد الذي تشهده المحافظة والبلاد في الظرف الراهن.

وقطع المحتجون في قضاء الشطرة الطريق الرابط بين مركز ذي قار وبغداد، وقاموا بإغلاق دائرة كهرباء شمال الناصرية وأرغموا مديرها على تقديم استقالته فورا.

كما خير المحتجون مدير دائرة كهرباء شمال الناصرية، بين أن يقدم استقالته أو يمنح زيادة تجهيز بالطاقة الكهربائية للمنطقة، ولكون الزيادة ليست من صلاحياته اختار الاستقالة من منصبه.

وكتب المحتجون على واجهة الدائرتين التابعتين لوزارة الكهرباء، عبارات منها "مغلقة بأمر الشعب"، بالتزامن مع استمرار الغليان الشعبي في ذي قار ومحافظات الوسط والجنوب، والعاصمة طيلة الساعات الماضية ضد الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

وتجددت احتجاجات الغليان الشعبي في العراق، رغم تفشي فيروس كورونا، لا سيما التي وقعت ليلة يوم أمس الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد والتي أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات بجروح إثر الرصاص الحي الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب لإنهاء الاعتصام القائم منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.