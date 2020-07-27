"النهضة" التونسية توجه أول طلب إلى رئيس الوزراء المكلف

طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية"، متمنية له النجاح.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي للحركة، في أعقاب اجتماع للمكتب استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قوله إن "الحركة تتمنى النجاح للمشيشي في مهمته".

وأضاف أن "الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين".

© Sputnik / Mohamed Hassan من هو رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي؟

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت الماضي، تكليف هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، والتي يرأسها إلياس الفخفاخ.