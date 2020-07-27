الجيش المصري يصطف على الاتجاة الغربي

اصطفت عناصر القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل توترات تشهدها الساحة الليبية.

وشهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصرالقوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجى الغربي‎، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وكان مجلس النواب المصري قد أعلن موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وبحسب بيان لمجلس النواب المصري، "عقد المجلس جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد".

وتابع البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذه "عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس".

وأشار البيان إلى أن "الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأضاف البيان "حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع".

وتابع البيان: "خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري".