المغرب يعزل عدة مدن لوقف الزيادة في إصابات كورونا

أعلنت السلطات المغربية فرض عزل صحي على عدة مدن، وذلك بعد رصد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وبدأت السلطات في تطبيق قرار منع التنقل من وإلى المدن، بداية من الأمس، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وتضم قائمة المدن التي شملها العزل طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش على أن يستثنى من القرار أصحاب الحالات الطبية المستعجلة.

وأرجعت السلطات قرارها إلى عدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".

وقال بيان الحكومة "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش".

وتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المغرب 20 ألفا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 313.