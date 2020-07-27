مصر... الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه لنشر الفجور

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، حكما على كل من حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، في واقعة التعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وبحسب تقارير مصرية محلية، حضر المتهمون للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الإتهام، مرتدين ملابس السجن الاحتياطي "الملابس البيضاء"، كما ارتدوا الكمامات الطبية.

وكان النائب العام المصري وجه اتهاما لحنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت مباحث الآداب في مصر، ألقت القبض على فتاة مصرية، هي مودة الأدهم، من مشاهير تطبيق "التيك توك"، في شهر مايو/ أيار، وذلك لنشرها مقطعا يحتوي على مضمون يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.

View this post on Instagram طب انا زحلانه بقا 😔 A post shared by موده الادهم - Mawada Eladhm (@mawada_eladhm) on Mar 2, 2020 at 9:28am PST

وكانت مباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات للفتاة الشهيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" ترتدي فيها ملابس فاضحة وتؤدي حركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.

وتعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لها وتبين أنها فتاة تدعى مودة الأدهم من محافظة مرسى مطروح، وقدمت منذ عدة سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات التيك توك، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول، وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين، وقامت قوة من مباحث الآداب بمداهمة شقتها بمدينتي بمنطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة بوقت قليل وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها.

وبعد التحريات توجهت مأمورية لمكان اختبائها داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة وتم ضبطها.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت، في 29 مارس/آذار الماضي، القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر، الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.