مصادر طبية وأمنية: وفاة اثنين من المحتجين بعد اشتباكات مع الشرطة في بغداد

وهذه أول واقعة تشهد سقوط قتلى في ساحة التحرير منذ شهور. كانت الساحة قد أصبحت رمزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال اضطرابات دامية استمرت شهورا العام الماضي.
وبدأ المحتجون مسيرة من ساحة التحرير إلى ساحة الطيران القريبة مرددين هتافات عن تفاقم انقطاع الكهرباء خلال موجة حارة بالعراق تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
وقالت الشرطة ومسعفون ومحتجون إن قوات الأمن حاولت احتواء المسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وذكر مصدر أمني أن المحتجين ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على القوات؛ وفقا لـ "رويترز".
متظاهر يوثق لحظة استشهاده— Ali Hazim (@alialthahaby) July 26, 2020
في #ساحة_التحرير #النحات في ذمة الله #التحرير_تقمع#اجرامكم_واحد #الكاظمي#IraqProtests pic.twitter.com/5vo0hVZ2jm
وقال مسعفون في مستشفيين في بغداد إن رجلين أصيبا في الرأس والعنق بعبوات الغاز المسيل للدموع وتوفيا الليلة الماضية متأثرين بجراحهما؛ وقالت الشرطة إن العديد من أفراد قوات الأمن أصيبوا بجروح طفيفة.
بالفديو || قبل قليل..— علي البكاء (@ali_albakaa93) July 26, 2020
قطع ساحة الطيران بالاطارات المشتعلة بإتجاه ساحة التحرير. pic.twitter.com/xWBhEf2rSJ
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.
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