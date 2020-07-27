مصادر طبية وأمنية: وفاة اثنين من المحتجين بعد اشتباكات مع الشرطة في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الاثنين، إن اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في وسط بغداد أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الليلة الماضية.

وهذه أول واقعة تشهد سقوط قتلى في ساحة التحرير منذ شهور. كانت الساحة قد أصبحت رمزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال اضطرابات دامية استمرت شهورا العام الماضي.

وبدأ المحتجون مسيرة من ساحة التحرير إلى ساحة الطيران القريبة مرددين هتافات عن تفاقم انقطاع الكهرباء خلال موجة حارة بالعراق تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وقالت الشرطة ومسعفون ومحتجون إن قوات الأمن حاولت احتواء المسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وذكر مصدر أمني أن المحتجين ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على القوات؛ وفقا لـ "رويترز".

وقال مسعفون في مستشفيين في بغداد إن رجلين أصيبا في الرأس والعنق بعبوات الغاز المسيل للدموع وتوفيا الليلة الماضية متأثرين بجراحهما؛ وقالت الشرطة إن العديد من أفراد قوات الأمن أصيبوا بجروح طفيفة.

بالفديو || قبل قليل..



قطع ساحة الطيران بالاطارات المشتعلة بإتجاه ساحة التحرير. pic.twitter.com/xWBhEf2rSJ — علي البكاء (@ali_albakaa93) July 26, 2020

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.