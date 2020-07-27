الجيش الإسرائيلي يعلن عن حدث أمني بارز على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أنه وردت تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتقوم السلطات الإسرائيلية بالكشف عنها".

ونشر أدرعي على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" ببانا قال فيه: "أصدر جيش الدفاع تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس".

أصدر جيش الدفاع تعليمات الى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس.

- على السكان البقاء في المنازل

- يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية

- يجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية. https://t.co/KXRDA99bHy pic.twitter.com/oIoDDOmfCD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2020

وأضاف البيان: "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".