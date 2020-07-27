الجيش الإسرائيلي يعلن عن حدث أمني بارز على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ونشر أدرعي على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" ببانا قال فيه: "أصدر جيش الدفاع تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس".
أصدر جيش الدفاع تعليمات الى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2020
- على السكان البقاء في المنازل
- يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية
- يجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية. https://t.co/KXRDA99bHy pic.twitter.com/oIoDDOmfCD
وأضاف البيان: "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".
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