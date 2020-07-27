إعلام: استهداف "حزب الله" لآلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم بمزارع شبعا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أنباء عن استهداف "حزب الله" لآلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية