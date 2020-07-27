مصدر أمني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الحادث الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولتها استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ "حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولتها استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

ويسمع دوي مدفعيات إسرائيلية وأصوات انفجارات عند مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال كفرشوبا، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على علو منخفض.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "حزب الله" اللبناني قام بعملية استهداف لألية عسكرية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي السياق نفسه، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المناطق والمدن اللبنانية المحاذية للموقع الإسرائيلي.