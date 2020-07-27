إذاعة الجيش: إسرائيل تغلق مطارا مدنيا قرب الحدود اللبنانية على خلفية التوتر الجاري

أغلقت إسرائيل، اليوم الاثنين، مطارا مدنيا صغيرا قرب الحدود اللبنانية بعد ما وصفته بحادث أمني تضمن استهداف خلية تابعة لحزب الله اللبناني جهزت لعملية ضد إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد جرى "إغلاق مطار روش بينا (رأس الزاوية) شمالي إسرائيل على ضوء التطورات الأمنية على الحدود مع لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط عملية "تخريبية" في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي إصابات بين قواته.

وجاء في البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة "جبل روس" حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ٣ إلى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية. لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لا نعرف وضعهم الصحي".

وأوضح البيان أنه لا توجد إصابات في القوات الإسرائيلية، وأنه "يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية إلى الروتين،" لكن "الحدث لا يزال قائمًا".

وفي البيان أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك "أيام معقدة ومتوترة أمامنا".