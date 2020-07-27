الكاظمي يوجه بتسخير كل إمكانيات العراق لتجاوز أزمة الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتسخير جميع إمكانيات الدولة لتجاوز أزمة الكهرباء واتخاذ كل ما من شأنه أن يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية.

صرح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس، اجتماعا استثنائيا خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء"، لافتا إلى أن "الاجتماع درس الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يترأس اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور السيد وزير الكهرباء. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 27, 2020

وأضاف الكاظمي وفقا للبيان، أن "الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيئ"، مبينا أنه "لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن".

وقال السيد الكاظمي خلال الاجتماع إن الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 27, 2020

ووجه الكاظمي بـ"الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 27, 2020

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.