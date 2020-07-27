العثور على طفل مشنوق داخل مبنى مهجور في سوريا

عثر الأهالي في مدينة الرقة على جثة طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره، مشنوقا داخل أحد الأبنية المهجورة وسط المدينة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، أبلغت أسرة الطفل عن فقده يوم السبت بعد خروجه من منزله الكائن في حي الفردوس، ليعثر عليه مشنوقا.

وإلى الآن لا توجد أية معلومات حول ملابسات الحادث، في انتظار ظهور نتائج فحص الطب الشرعي

وذكر العديد من الأهالي أن مدينة الرقة تشهد العديد من حالات خطف واختفاء الأطفال في الآونة الأخيرة.

ومنذ أيام، خطفت طفلة من حي المشلب، كما فقد بعدها طفلان مع والدتهما من وسط المدينة دون معرفة مصيرهم.

وأحيانا ما تتم حالات الخطف على يد مسلحين مجهولين، وسط مناشدات الكثيرين بالكشف عن الفاعلين، ووقف "عمليات الخطف المتكررة بحق الأطفال" وتوخي الحيطة والحذر.