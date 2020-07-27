"حزب الله" ينشر صورا للطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت جنوبي لبنان... صور

نشر "حزب الله" اللبناني صورا للطائرة المسيرة (الدرون) التي سقطت مساء أمس الأحد جنوبي لبنان.

نشرت دائرة الإعلام الحربي التابعة للحزب صورا لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية سقطت مساء أمس الأحد، في إحدى قرى جنوب لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت يوم أمس الأحد، سقوط طائرة عسكرية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كانت تنفذ نشاطا عملياتيا داخل الأجواء اللبنانية.

الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوطها في جنوب لبنان.#الدرون_بالدرون pic.twitter.com/zFZhKDdaPG — abbas (@abbasabou1) July 26, 2020

​وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه الأحد، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء مهمة بالقرب من الحدود، في وقت تشهد فيه المنطقة تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب المعلومات".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا كبيرا على خلفية مقتل عنصر من "حزب الله" بنيران إسرائيلية، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.